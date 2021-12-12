Bayern Münih'te Coman yerine Dembele planı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in, kanat oyuncusu Kingsley Coman ile yeni sözleşme konusunda anlaşamaması durumunda Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele'yi kadrosuna katabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih'te Coman yerine Dembele planı
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12 Aralık 2021 16:29
Bayern Münih Kingsley Coman ile yeni sözleşme konusunda anlaşamamsı halinde Barcelona'dan Ousmane Dembele'yi kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı öne sürüldü.

Bild gazetesinden Christian Falk'un haberine göre, Alman ekibinin Fransız oyuncuya ilgisi olduğu belirtildi.

Coman'ın Bayern ile sözleşmesini yenilemediği takdirde vatandaşı Ousmane Dembele'nin teknik heyet için bir seçenek olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Sakatlığı sebebiyle fazla süre alamayan Dembele bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 5 maçta gol ve asist katkısı yapamadı.


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