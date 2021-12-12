Bayern Münih'te Coman yerine Dembele planı

Bayern Münih Kingsley Coman ile yeni sözleşme konusunda anlaşamamsı halinde Barcelona'dan Ousmane Dembele'yi kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı öne sürüldü.



Bild gazetesinden Christian Falk'un haberine göre, Alman ekibinin Fransız oyuncuya ilgisi olduğu belirtildi.



Coman'ın Bayern ile sözleşmesini yenilemediği takdirde vatandaşı Ousmane Dembele'nin teknik heyet için bir seçenek olarak değerlendirildiği ifade edildi.



Sakatlığı sebebiyle fazla süre alamayan Dembele bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 5 maçta gol ve asist katkısı yapamadı.





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