72. dakikada oyuna giren 17 yaş 205 günlük Jamal Musiala, Bayern Münih'in Bundesliga'da gol atan en genç oyuncusu oldu. Öte yandan Bayern Münih, 5 büyük ligde 1955'ten sonra sezona 8 farklı skorla başlayan ilk takım oldu.

LEWANDOWSKİ SCHALKE'Yİ SEVİYOR



Robert Lewandowski, Schalke ile oynadıkları son 10 maçta da gol attı ve Bundesliga'da aynı rakibe karşı üst üste 10 maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

'da sezonun açılış maçında, evindeile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçta tarihi bir skor çıktı: 8-0!Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 4, 47 ve 59'da Gnabry, 19'da Goretzka, 31'de penaltıdan Lewandowski, 70'de Müller, 71'de Sane ve 81'de Musiala'dan geldi. Bayern Münih'in yeni transferi Sane, 1 gol attığı maçta 2 de asist yaptı ve yeni macerasına güzel bir başlangıç yapmış oldu.Bayern Münih, Schalke 04 karşısındaki tarihinin en farklı skorunu alırken, sezon açılışındaki en farklı skor da ortaya çıktı.Schalke'de milli oyuncumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve penaltıyı yaptıran isim olurken, sarı kart gördü.Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih deplasmanda Hoffenheim'a konuk olacakken, Schalke ise evinde Werder Bremen'i konuk edecek.