Bayern Münih ile Bochum Bundesliga'nın 5. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada beraberlik oranı 6,60 olarak açıklanırken Bochum galibiyetine 14,00 oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 4,00 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,09 olarak değerlendirildi.
BAYERN MÜNİH - BOCHUM MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,06 olurken ilk golü Bochum'un atmasına 3,45 ve gol olmaz oranı ise 60,00 olarak bültende yer aldı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Bayern Münih - Bochum maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,75 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,63'ten bahisseverlere sunuldu.
YENİ ÜYELERE ÖZEL 300 TL BONUS
300 TL'ye kadar %10 ilk yatırım bonusuyla en kral sensin!
Hemen üye ol, ilk yatırımını yap ve kuponunu oyna, kazanmaya hemen başla!
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada beraberlik oranı 6,60 olarak açıklanırken Bochum galibiyetine 14,00 oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 4,00 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,09 olarak değerlendirildi.
BAYERN MÜNİH - BOCHUM MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,06 olurken ilk golü Bochum'un atmasına 3,45 ve gol olmaz oranı ise 60,00 olarak bültende yer aldı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Bayern Münih - Bochum maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,75 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,63'ten bahisseverlere sunuldu.
YENİ ÜYELERE ÖZEL 300 TL BONUS
300 TL'ye kadar %10 ilk yatırım bonusuyla en kral sensin!
Hemen üye ol, ilk yatırımını yap ve kuponunu oyna, kazanmaya hemen başla!