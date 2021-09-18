Bayern Münih - Bochum maçı canlı olarak Tuttur'da

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Byaern Münih ile Bochum karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih - Bochum maçı canlı olarak Tuttur'da
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18 Eylül 2021 10:24
Bayern Münih ile Bochum Bundesliga'nın 5. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada beraberlik oranı 6,60 olarak açıklanırken Bochum galibiyetine 14,00 oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 4,00 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,09 olarak değerlendirildi.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Mücadelede ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,06 olurken ilk golü Bochum'un atmasına 3,45 ve gol olmaz oranı ise 60,00 olarak bültende yer aldı.

KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Bayern Münih - Bochum maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,75 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,63'ten bahisseverlere sunuldu.

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