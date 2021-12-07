Basketbolda Kulüpler Birliği kuruluyor!

Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımlar Basketbol Kulüpler Birliği kurulması kararını aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Basketbolda Kulüpler Birliği kuruluyor!
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07 Aralık 2021 17:32
ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takımın başkan ve idarecileri 2 Aralık'ta yapılan toplantıda bir araya geldi.

Yapılan toplantının ardından basketbolda da Kulüpler Birliği kurulma kararı alındığı açıklandı.

İşte yapılan açıklama:

"ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takımın Başkan ve İdaricileri 2 Aralık perşembe günü düzenlenen toplantıda bir araya gelmiştir.

Bu buluşmada, ülke basketbolunu ileriye taşımak için üretilecek her türlü fikir ve projeye öncülük etmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda Türkiye Basketbol Federasyonu ile koordineli bir şekilde çalışacak Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması noktasında fikir birliğine varılmıştır.

Bu projenin hayata geçebilmesi için gerekli adımları planlamak üzere, takımlarımızın genel menajerlerinden oluşan bir komisyon aracılığıyla çalışmalara başlanmıştır.

Basketbol Kulüpler Birliği projesinin geleceğine dair resmiyet kazanan her türlü gelişme, ilerleyen dönemlerde basketbol kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuouyunun bilgisine sunarız"


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