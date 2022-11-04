UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını lider tamamlayarak bir üst tura yükselen Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.



Bu turda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren takımların yanı sıra, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu ikinci bitiren ekipler play-off turu oynayacak. Play-off turunun 8 galibi ise, Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takımla son 16 turunda eşleşecek.



Öte yandan Konferans Ligi'nde play-off oynayacak olan Trabzonspor, bu turu geçip son 16'ya kalırsa Sivasspor veya Başakşehir ile aynı ülke takımlarının bu turda eşleşememesi nedeniyle karşı karşıya gelmeyecek. Çeyrek finalde ise aynı ülkeden takımların birbiriyle eşleşmeleri mümkün hale gelecek.



İŞTE SİVASSPOR VE BAŞAKŞEHİR'İN OLASI RAKİPLERİ



UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü bitirerek play-off oynamaya hak kazanan takımlar:



Trabzonspor (Play-off'ta Başakşehir ve Sivasspor'la eşleşmeyecek)

Bodø/Glimt

AEK Larnaca

Ludogorets

Braga

Sheriff

Lazio

Qarabag



UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada bitirerek play-off oynama hakkı kazananlar:



Fiorentina

Anderlecht

Lech Poznan

Partizan Belgrade

Dnipro-1

Gent

Cluj

Basel



