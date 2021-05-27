Başakşehir, Diego Costa için nabız yokladı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından transferi için çaba harcanan fakat sonuç alınmayan Diego Costa bu kez Süper Lig'e çok yakın. Brezilya asıllı İspanyol golcüyle ilk temas kuruldu! Aykut Kocaman yönetimindeki Medipol Başakşehir, Diego Costa için gözünü kararttı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Diego Costa için nabız yokladı
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27 Mayıs 2021 15:03
Sezonun büyük bölümünü küme düşme mücadelesi vererek tamamlayan Başakşehir, yeni sezona iddialı girmeye hazırlanıyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile yola devam edecek olan Boz Baykuşlar, çok ses getirecek bir transferle tüm kulüplere "Yeniden ayağa kalktık" mesajı verecek. Turuncu-lacivertlilerin bomba planı hazır...

Kulüp dünyaca ünlü santrfor Diego Costa ile temas halinde... Brezilya asıllı İspanyol golcünün temsilcileriyle ilk temas kuruldu ve oyuncunun şartları hakkında bilgi alındı.

Başakşehir, bu transfer için gözünü kararttı. Maliyeti yüksek olsa da Diego Costa için tüm şartlar zorlanacak.

Diego Costa şu anda serbest oyuncu statüsünde. 33 yaşındaki oyuncu henüz kariyerinde atacağı yeni adımın kararını vermedi.

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