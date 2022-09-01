Başakşehir'den Portekiz'e gitti

Medipol Başakşehir, savunma oyuncusu Carlos Ponck'un Portekiz ekiplerinden Chavez'e transfer olduğunu duyurdu.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda önemli katkıları bulunan Carlos Ponck, Portekiz'in Chavez Kulübüne transfer olmuştur. Carlos Ponck'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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