Başakşehir'de sakatlık ve ceza!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Başakşehir'de bir sakatlık yaşandı.



Başakşehir'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Onur Bulut, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Onur, sakatlık yaşamasının ardından kenara değişiklik işareti yaptı.



Sakatlanan Onur Bulut yerine 53. dakikada Ömer Ali Şahiner'e bıraktı.



Başakşehir'de 55. dakikada sarı kart gören Jerome Opoku da cezalı duruma düştü ve gelecek hafta forma giyemeyecek.



KIRMIZI KART



Başakşehir'de Davie Selke de 75. dakikada kırmızı kart gördü. Selke de Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.



Başakşehir, Kasımpaşa maçının ardından ligde gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek.



