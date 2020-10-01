Başakşehir CEO'su: 'Messi ve Ronaldo'yu istedik'

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu;'nda Paris Saint-Germain, Manchester United ve RB Leipzig ile eşleşmelerini değerlendirdi.



beIN Sports'a konuşan Eröğüt, "Uzun uğraşlar sonucu Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kaldık. Büyük mutluluk duyuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde kolay grup yok. Biz de rekabetçi bir gruba çıktı. Hedefimiz, Avrupa mücadelemizi şubat ayına taşımak." dedi.



"MESSI VE RONALDO GELSİN İSTEDİK"



İstedikleri grup hakkında konuşan Başakşehir CEO'su, "Biz izlerken Ronaldo ve Messi'nin grubunu çok istedik. Messi, hiç Türkiye'ye karşı oynamamıştı. Ona karşı oynamak, Türkiye'ye getirmek mutlu ederdi." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'A BAŞARILAR"



Hedefleriyle ilgili gelen soruya Eröğüt, "Bu bizim ilk Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılışımız. Biz altı senelik bir kulübüz. Hep basamakları tek tek çıkıyoruz. İlk seneden büyük hedefler koymak gerçekçi olmaz. Biz şubat ayında Avrupa kupalarında devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.



Mustafa Eröğüt, "Türkiye'nin de ülke puanına ihtiyacı var. Bu sene ön eleme maçlarıyla geriye düştük. Rangers maçında da Galatasaray'a başarılar diliyoruz." dedi.



"MÜZİĞİ AÇMAYA HAZIRIZ"



Eröğüt, "UEFA iki aydır burada. Önemli bir çalışma götürüyor. Seyircili ve seyircisiz senaryolarına çalıştık. Hazırlıklarımızı tamamladık. Avrupa'nın organizatörleri stadyumumuzu beğeniyor. Müziği açmaya hazırız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



