Başakşehir, Caiçara'nın sözleşmesini 2024'e uzattı!

Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara'nın sözleşmesi yenilendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Caiçara'nın gelecek yıl bitecek kontratının 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.
Almanya ekibi Schalke 04'ten 2017'de transfer edilen 32 yaşındaki sağ bek, geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve 9 maçta forma giyebilmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Caiçara'nın gelecek yıl bitecek kontratının 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.
Almanya ekibi Schalke 04'ten 2017'de transfer edilen 32 yaşındaki sağ bek, geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve 9 maçta forma giyebilmişti.