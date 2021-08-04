Başakşehir, Caiçara'nın sözleşmesini 2024'e uzattı!

Medipol Başakşehir, Junior Caiçara'nın sözleşmesini 2024'e kadar uzattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Başakşehir, Caiçara'nın sözleşmesini 2024'e uzattı!
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04 Ağustos 2021 15:46
Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara'nın sözleşmesi yenilendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Caiçara'nın gelecek yıl bitecek kontratının 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

Almanya ekibi Schalke 04'ten 2017'de transfer edilen 32 yaşındaki sağ bek, geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve 9 maçta forma giyebilmişti.


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