Barcelona, Memphis Depay'ı açıkladı

Barcelona, Lyon ile sözleşmesi sona eren Hollandalı hücum oyuncusu Memphis Depay'ı transfer etti.

Haber; Sporx.com
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Barcelona, Memphis Depay'ı açıkladı
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19 Haziran 2021 19:52
Barcelona, Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada Memphis Depay ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Memphis Depay'ın Olimpik Lyon ile sözleşmesi sona ermesi nedeniyle Barcelona bu transfer için bonservis bedeli ödemedi.

27 yaşındaki Hollandalı oyuncu daha önce PSV Eindhoven ve Manchester United formalarını da giydi. Depay, geçen sezonu 40 resmi maçta 22 gol ve 12 asistle kapatmıştı.


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