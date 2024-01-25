Banka mevduat faizleri ne kadar, yükselir mi? 2024 bankaların en yüksek mevduat faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Ocak ayı faiz kararını 25 Ocak Perşembe günü saat 14:00'da belli oldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çekti.

PPK, 2023'te haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasım toplantılarında ise 500'er baz puanlık artırım kararları almıştı.

Aralık ayında ise 250 baz puanlık artırıma gidilmişti. Bugünkü kararla beraber son 8 toplantıda 3650 baz puanlık faiz artırımına gidilmiş oldu.

"En yüksek faiz veren bankalar listesi" yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Mevduat faizleri, nakit birikimleri güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için cazip bir seçenek oluyor. 200 bin TL'nin 46 günlük vade sonunda ne kadar getiri sağlayacağını hesapladık. İşte, 2024 Ocak güncel mevduat faiz oranları...Odeabank ON Plus-Faiz Oranı: %45-Net Kazanç: 10.775,34 TL-Vade Sonu Tutar: 210.775,34 TLAlternatif Bank VOV Hesap-Faiz Oranı: %44-Net Kazanç: 10.535,89 TL-Vade Sonu Tutar: 210.535,89 TLAnadolubank Renkli Hesap-Faiz Oranı: %43-Net Kazanç: 10.296,44 TL-Vade Sonu Tutar: 210.296,44 TLING e-Turuncu Hesap-Faiz Oranı: %40-Net Kazanç: 9.578,08 TL-Vade Sonu Tutar: 209.578,08 TLDenizBank E-Mevduat-Faiz Oranı: %41-Net Kazanç: 9.817,53 TL-Vade Sonu Tutar: 209.817,53 TLAkbank - Vadeli Hesap TL-Faiz Oranı: %42-Net Kazanç: 10.056,99 TL-Vade Sonu Tutar: 210.056,99 TLVakıfBank - ARI HesapFaiz Oranı: %40Net Kazanç: 9.578,08 TLVade Sonu Tutar: 209.578,08 TLQNB Finansbank - Çift Sarılı Hesap-Faiz Oranı: %35,25-Net Kazanç: 8.440,68 TL-Vade Sonu Tutar: 208.440,68 TLHalkbank - E-Mevduat Hesabı-Faiz Oranı: %30-Net Kazanç: 7.183,56 TL-Vade Sonu Tutar: 207.183,56 TLHSBC - Modern Hesap-Faiz Oranı: %23-Net Kazanç: 5.507,4 TL-Vade Sonu Tutar: 205.507,4 TLİş Bankası - Vadeli TL Hesabı-Faiz Oranı: %26-Net Kazanç: 6.225,75 TL-Vade Sonu Tutar: 206.225,75 TL