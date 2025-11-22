21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
5-0
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
1-1
21 Kasım
Valencia-Levante
1-0
21 Kasım
Nice-Marsilya
1-5
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
1-0
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
1-2
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
0-0
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Bahis soruşturmasında kırmızı bülten: Batuhan Karadeniz

Bahis soruşturmasında Fedlan Kılıçaslan ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarılırken mal varlıklarına da el konuldu.

Bahis soruşturmasında kırmızı bülten: Batuhan Karadeniz
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Karadeniz'in sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik eden paylaşımlar yaptığı, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yayımladığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladığı belirlendi.

Bunun üzerine Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Karadeniz'in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para borsalarındaki varlıklarına el konuldu. 

FEDLAN KILIÇLASLAN HAKKINDA DA KIRMIZI BÜLTEN KARARI 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Fedlan Kılıçlaslan hakkında, internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına imkan sağladığı gerekçesiyle kırmızı bülten kararı çıkarıldığını ve mal varlığına el konulduğunu bildirdi.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheli Fedlan Kılıçaslan'ın internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağladığı, yasa dışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği belirtildi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
