Bahis soruşturmasında kırmızı bülten: Batuhan Karadeniz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Karadeniz'in sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik eden paylaşımlar yaptığı, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yayımladığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladığı belirlendi.



Bunun üzerine Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Karadeniz'in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para borsalarındaki varlıklarına el konuldu.



FEDLAN KILIÇLASLAN HAKKINDA DA KIRMIZI BÜLTEN KARARI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Fedlan Kılıçlaslan hakkında, internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına imkan sağladığı gerekçesiyle kırmızı bülten kararı çıkarıldığını ve mal varlığına el konulduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheli Fedlan Kılıçaslan'ın internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağladığı, yasa dışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği belirtildi.