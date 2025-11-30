Bafetimbi Gomis'ten derbi öncesi mesaj!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu.
Seyhan Şaşko'nun sorularını yanıtlayan Gomis'in açıklamalarının tamamı şöyle:
-Merhaba Bafe! Bugün röportajımızda seni ağırlamak büyük bir keyif. Nasılsın? Son zamanlarda hayat sana nasıl davranıyor?
"Herkese merhaba. Futbol hakkında, özellikle Türk futbolu hakkında konuşmak her zaman bir zevk. Davetiniz için teşekkür ederim. Türk futbolu hakkında konuşmak benim için gerçekten bir keyif."
-Röportajımızı kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Elbette seni röportajlarda görmek ve Türk futbolu hakkında konuştuğunu duymak çok güzel. Şöyle başlamak istiyorum. Galatasaray'ın maçlarını izleme fırsatı buluyor musun? Takımı ve ligi takip ediyor musun?
"Evet. Biliyorsunuz Türk futboluna girdiğinde bu ailenin bir parçası oluyorsun ve atmosferine aşık oluyorsun. Özellikle Galatasaray ile ilişkim çok özel. Bu yüzden onları izlemek için İstanbul'a gidiyorum ve Monaco maçında da orada olmayı planlıyorum. Fransa'ya geldiklerinde onları ben ağırlayacağım."
-Bu güzel bir haber. Galatasaraylılar, takım ve tüm camia seni çok sevdiği için bundan çok mutlu olacaklardır. Bu yüzden bence harika bir haber. Peki takımın bu sezonki performansını nasıl buluyorsun?
"ZAMAN GEREKİYOR"
"Galatasaray için oynamak her zaman zordur. Büyük bir kulüp ve büyük bir tarihe sahip. Özellikle bu yıl hiç kolay değil. Birçok yeni oyuncu aldılar ve yeni enerjiyi kurmak zaman alır. Birbirlerini tanımaları gerekiyor. Ama yine de çok iyi gidiyorlar çünkü hala ligin zirvesindeler. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi performans gösterdiler. Her şey açık. Bence Galatasaray son üç yıldır çok iyi gidiyor. Üç sezon üst üste şampiyon oldular. Elbette büyük bir taraftar kitlemiz var. Her zaman daha fazlasını istiyorlar. Ama Galatasaray'ın Avrupa'da yeniden başarı yakalaması zaman gerektiriyor."
-Evet, dediğin gibi Galatasaray son üç sezonda üst üste şampiyon oldu ve Okan Buruk yönetiminde çok istikrarlı bir takım haline geldi. Bu sezon da ondan büyük beklentiler var. Senin bakış açından, Okan Buruk göreve geldiğinden beri Galatasaray'ın kimliğinde en çok neyi değiştirdi? Ve sence Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar ileri gidebilir?
"Şampiyonlar Ligi üst seviye bir arenadır ve sabırlı olmak gerekiyor. Ama Galatasaray'ın finale veya yarı finale gidebilecek bir takımı ve doğru bir hocası var. Bu seviyede her şey küçük detaylarda gizlidir. Frankfurt'taki ilk maçtan sonra takımın nasıl geliştiğini gördük ve çok iyi performans gösterdiler. Bence Galatasaray Monaco'yu yenebilir. Orada olup onları destekleyeceğim. Okan Burak'a güveniyorum çünkü büyük bir tecrübeye sahip. Türkiye'de öğrendiğim bir şey var; insanlar çok duygusal. Bu kulübün hocası olmak zor çünkü kötü bir sonuçtan sonra çok fazla yorum gelir. Ama Okan Buruk güçlü biri, Galatasaray'ın evladı. Üç yıl önce Galatasaray'ın başına geçti. Ben de o takımdaydım. Takımın ve Galatasaray markasının onunla, ekibiyle ve Dursun Özbek ile nasıl geliştiğini söyleyebilirim."
-Takımdan ayrıldığından beri en büyük farkın ne olduğunu düşünüyorsun? Okan Buruk takımda en çok neyi değiştirdi? Senin dönemine kıyasla...
"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ"
"Okan Buruk geldiğinde takımın çok transfere ihtiyacı vardı. Takımı yeniden inşa etmeye başladı. Ama aynı zamanda takım ruhunu da inşa etmeye başladı. Daha önce birçok oyuncu Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bilmiyordu. Okan Buruk geçmişiyle, Galatasaray hikayesiyle birlikte Mertens ve Torreira gibi projeye uygun, tecrübeli oyuncuları getirdi. Ve bu sezon hayalimde bile olmayan bir transfer gerçekleşti: Osimhen. Galatasaray bunu gösterdi. Bu, Galatasaray markası için de büyük bir şey. Çünkü hoca, başkan ve başkan yardımcısı hem sahadaki performans hem de marka için çok doğru hamleler yaptı. Bu transferden sonra tüm dünya Galatasaray'ın Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu anladı."
-O zaman derbiyi konuşalım. Ve senin bahsettiğin bir noktaya gelelim. Kadroda çok fazla yıldız oyuncu var. Osimhen, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Icardi ve daha fazlası... Sence şu anda takım üzerinde en büyük etkiyi kim yapıyor?
"GALATASARAY'IN EN BÜYÜK GÜCÜ"
"Bir takımı besleyen şey, özellikle forvet olarak Osimhen ve Icardi'nin büyük katkısıdır. Ama büyük bir takımın aynı zamanda savunması ve orta sahası var. Jakobs, Torreira... Herkesin rolü vardır. Takım olmak böyledir. Ve bu Türkiye'deki büyük takımların gerçeğidir. Bazen büyük oyuncuların olduğu takımlar vardır ama takım olamazlar. Çünkü bireysel yetenek vardır. Okan Buruk'un en önemli görevi bu bireysel yetenekleri Galatasaray'a ve camiaya hizmet eden bir takım haline getirmektir. Ve birlikte iyi sonuçlar almaktır. Galatasaray'ın başarı hikâyesine bakarsanız Okan Hoca oyuncu olarak belki en büyük yıldız değildi ama kulübe hizmet eden büyük bir yetenekti. Okan Buruk bugün de bunu yapmaya çalışıyor. Onunla konuşuyorum. Sabah 7–8'de başlar, akşam 10'a kadar çalışır. Bazen tesiste yatmak zorunda kalıyor. Çünkü Galatasaray'ı mutlu etmek ve hayalleri gerçekleştirmek istiyor. Evet, takıma ne kadar emek verdiğini görebiliyoruz. Bu çok net. Ve bahsettiğin o ruh da bence Galatasaray'ın en büyük gücü."
-Peki bugünkü Galatasaray ve Fenerbahçe kadrolarına baktığında, derbide fark yaratacak unsur sence ne olur? Fiziksel güç mü, bireysel kalite mi, yoksa mental dayanıklılık mı?
"Galatasaray için tecrübe. Evet, tecrübe. Çünkü Galatasaray bu takımla Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir hikayeye sahip. Birlikte çok fazla maç oynadılar. Çünkü Okan Buruk bu takımı üç yılda kurdu ve oyuncular birbirini çok iyi tanıyor. Mesela kaptan Abdülkerim üç yıldır burada ve bu tarz maçlarda tecrübesiyle takıma çok yardımcı oldu. Derbiler çok özel bir maçlardır. Aynı anda hem Icardi hem Osimhen gibi iki oyuncuya sahipseniz... Osimhen'in kötü günü olabilir ve yedekten Icardi giriyorsa bu çok büyük bir takım demektir. Ama Fenerbahçe'ye de saygı duymak gerekir çünkü onlar da çok büyük bir kulüp. Yakın zamanda başkanları değişti. Ali Koç'un kötü başkan olduğunu söylemiyorum. Çok büyük bir insan. Ona büyük saygı duyuyorum. Ama biliyorsun, teknik direktör değiştiğinde, başkan değiştiğinde yeni bir enerji gelir. Taraftar yeniden inanır. Kadıköy'ün Kemerburgaz'a 3 puanla dönmek için zor bir stadyum olduğunu biliyorum. Zor bir maç olacak. Ve Fenerbahçe de çok özel yetenekleri olan büyük bir takım."
-Kadıköy atmosferinden bahsettin. Kadıköy atmosferi dünyanın en etkileyici atmosferlerinden biri olarak bilinir. Bunu sen de daha önce yaşadın. Bu yüzden sormak istiyorum: Bu atmosfer oyunculara zihinsel ve fiziksel olarak nasıl yansıyor?
"TÜRK FUTBOLUNUN KENDİSİ"
"Bu sadece Kadıköy'e özel değil. Bu Türk futbolunun kendisi. Türkiye bir futbol ülkesidir. Bu ligde çok tecrübem oldu. Mesela Bursa'da, Trabzon'da oynadığım zaman atmosfer mükemmeldi. Ama derbiler Türkiye'nin en büyük maçlarıdır. Bu maç sadece İstanbul'da değil, tüm dünyada izlenir. Futbolculuk kariyerim boyunca birçok oyuncuyla konuştuğumda hepsi şunu soruyordu: "Derbi nasıl? Galatasaray – Fenerbahçe derbisi nasıl?" Bu atmosfer oyuncular üzerinde büyük etki yaratır. Bazen atmosfer o kadar yüksek olur ki oyuncular çok strese girer ve kendi seviyelerinde oynayamazlar. Normalde evet ama şimdi durum biraz farklı. Galatasaray lider. Fenerbahçe ikinci sırada. Aradaki fark sadece bir puan. Bu derbinin etkisi çok büyük olacak. Derbinin sonucu çok şey değiştirecek."
-Ayrıca Galatasaray'da birçok eksik oyuncu var Bafe. Bunun derbiyi nasıl etkileyeceğini düşünüyorsun? Özellikle sol bekte Kazımcan var ve sağ bekte de sıkıntılar var gibi görünüyor. Bu durum takımı nasıl etkiler?
"KAZANMANIN YOLU YÜREKLE OYNAMAKTIR"
"Bir derbiyi kazanmanın en iyi yolu yürekle oynamaktır. İsimler değil. İsimler değil, takımdır. Derbiyi kazanmayı en çok isteyen takım kazanır. Galatasaray'da özellikle Okan Buruk her oyuncuya güvenir. Bir oyuncuya artık güvenmiyorsa, gerçekten güvenmiyorsa o oyuncu artık kadroda yer almaz. Okan Hoca her zaman sezon başında şunu söyler: Herkese güveniyorum. Bu soyunma odasındaki herkes çok önemli. Bir şampiyonluğu asla 11 oyuncuyla kazanamazsınız. Ve bunu gösterdi. Barış gibi oyuncular dipten gelip takımın en önemli parçalarından biri oldu. Yunus Leicester'da zor bir dönem geçirdi ama geri dönüp gelişimini tamamladı. Bu onun gelişiminin bir parçasıydı. Sadece sabırlı olması ve Okan Buruk'a güvenmesi gerekiyordu. Ve şimdi Okan Buruk ona güven veriyor. Onu kaptan olarak gördüğümde gurur duyuyorum. Derbide Kazımcan olacak ama inanıyorum ki Okan Hoca ona güveniyor. Eğer iyi performans verirse kadroda kalacak ve şampiyon olacak. Hatta belki Monaco maçında bile oynayacak. Bu Okan Hoca'nın kalitesidir."
-Eğer Galatasaraylı oyunculara, özellikle bu büyük derbide ilk kez oynayacak olanlara tek bir tavsiye verecek olsan, bu ne olurdu?
"Galatasaray oyuncusu gibi oynamak, yürekten oynamak, taraftarları gururlandırmak. Bu zor bir maç ama biz büyük bir takım ruhu oluşturduk. Okan Buruk'un ilk yıllarında o takımın bir parçası olduğum için mutluydum. Maçlara nasıl hazırlandığını, başlangıçta nasıl büyük bir etki yarattığını gördüm. Çünkü oyuncuların Galatasaray ruhuna sahip olmasını istedi. Bu büyük kulüpte oynamaktan her zaman gurur duymalarını istedi. Ve taraftarlarla kurduğu ilişki... Bunu görebiliyoruz. Üç yıl Suudi Arabistan'da oynadıktan sonra Galatasaray'a döndüğümde taraftarla ilişki zordu. O sezon gerçekten zorluydu ama Okan Buruk geldi ve taraftarla çok iyi bir bağ kurdu. Taraftar her zaman takımı takip etti ve başarı geleceğine inandı. Ve bu gerçekleşti. Okan Buruk Kadıköy'de çok rahat bir galibiyet alan hoca oldu. Yanılmıyorsam skor 3-0'dı. Bu tür maçlarda tecrübesi var. Ona güveniyorum. Şimdi Şampiyonlar Ligi oynuyorlar, takım da yorgun olacak. Ama derbi dediğim gibi derbiler yürekle oynanır. Evet. Okan Buruk göreve geldiğinde takım 13. sıradaydı. Yani çok büyük bir fark yarattı. Bu kesin."
-Bu ligde gol kralı olmuş biri olarak, iki takımın forvetlerini nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü her iki takımda da gerçekten çok önemli oyuncular var.
"ZOR BİR MAÇ OLACAKTIR"
"Şunu söylemek istiyorum. Biz zaten Osimhen ve Icardi'nin Avrupa'nın en büyük oyuncularından olduğunu biliyoruz. Ama Fenerbahçe de çok büyük bir kulüp. Çocukluğumdan beri Galatasaray'da olduğu gibi Fenerbahçe'de de büyük oyuncular gördüm. Alex, Mamadou Niang, Moussa Sow... Her zaman büyük oyuncuları olmuş bir kulüp. Bu lig Galatasaray–Fenerbahçe rekabetine ihtiyaç duyar. Bu yüzden maç zor olacak. Çok büyük oyuncular var, kadrolar çok yetenekli. Sadece forvetler değil. Fenerbahçe'de çok yetenekli oyuncular var. Ve belki bu maçta golü forvetler değil başka oyuncular atacak. Belki Barış atacak, belki Sane, belki Torreira. Fenerbahçe için de duran toplar büyük tehdit olabilir. Bu tür maçlarda her detayı düşünmek gerekir. Belki maç çok yakın geçer ve gol duran toptan gelir. Bu yüzden yüksek konsantrasyon şarttır. Maça çok iyi başlamak gerekir."
-Şunu sormam lazım... Sence Fenerbahçe tarafında Galatasaray için en büyük tehdit kim?
"EN BÜYÜK TEHDİT YENİ ENERJİ"
"Yeni enerji. Evet, yeni enerji. Çünkü başkan değiştiğinden beri Fenerbahçe camiası yeni bir enerjiye sahip. Bu da Galatasaray için tehdit olabilir çünkü "Değiştik, artık Galatasaray'ın gözünün içine bakabiliriz" düşüncesi var. Ve uzun yıllar sonra şampiyonluk kazanmak için büyük bir istek duyuyorlar."
-Bafe Galatasaray'daki zamanını düşündüğünde, aklına gelen ilk anı ve sana hala tüylerini diken diken yapan şey nedir?
"İlk golüm... Çünkü atmosfer delirmişti. Hazırlık döneminde zor zamanlar geçirmiştim. Seviyeme ulaşmam zaman aldı. Ama ilk maçta golü attım ve Göztepe'deki penaltı... Bizi şampiyon yapan penaltı... Bu, kariyerimin en büyük anlarından biriydi. Galatasaray'la şampiyon olmak... Galatasaray ve Türkiye'den gördüğüm sevgi inanılmazdı. Türkiye'de yaşamaktan çok mutluydum. Bu kulüp için oynamaktan gurur duyuyordum."
-Böyle büyük bir derbi öncesi Galatasaray oyuncularına tek bir tavsiye verecek olsan, ne olurdu?
"Aslan gibi oynamak. Aslan gibi oynamak ve öz güvenle sahaya çıkmak. Çünkü biz onlara güveniyoruz. Ve biliyorum ki bizi hayal kırıklığına uğratmayacaklar. Lig lideri olarak oraya gidiyoruz ve lider gibi oynamalıyız. Tüm oyunculara güveniyorum. Teknik ekip en doğru planı bulacaktır. Ve Kadıköy'den üç puanla dönüp milyonlarca taraftarı mutlu edecekler."
-Şu an bir takım yönettiğini düşünelim ve iki oyuncu seçme hakkın var. Biri Galatasaray'dan biri Fenerbahçe'den... Bu iki oyuncu kim olurdu? Gerçekten merak ediyorum.
"EN NESYRI'YI BEĞENİYORUM"
"Fenerbahçe'de çok büyük bir yetenek var. Adını söylemekte zorlanıyorum ama... Faslı forvet, onu çok beğeniyorum. En-Nesyri. Evet, o. Orta yapıldığında çok etkili bir oyuncu. Çok gol atıyor ama Fenerbahçe'de bazen zor zamanlar yaşadı. Onu beğeniyorum. Galatasaray için ise... Çok büyük yetenekler var ama Osimhen'i alırım."
-Oyunu değiştiren bir oyuncu değil mi?
"Evet. Bazen gol atmasa bile oynama şekli, presi... Tek başına dört savunmacıyı meşgul edebilir. Bence dünyanın en büyük forvetlerinden biri. Ve onu Galatasaray'da görmek büyük şans."
-Ve son olarak... Galatasaray taraftarıyla her zaman özel bir bağın oldu. Bu röportajda da bundan bahsettin. Derbi öncesinde Galatasaray taraftarına mesajın nedir?
"Bu harika kulübü desteklemeye devam edin. Okan Buruk'a güvenin çünkü Galatasaray'ın başarısı için çok çalışan biri. Aile gibi birleşmek çok önemli. Ve maçın başından itibaren... Ben oradayken derbi Florya'dan başlardı. Otobüs Kadıköy'e doğru yola çıktığı anda Galatasaraylıların oradadır ve otobüsü takip edip destek olur. Ve biz de gidip görevimizi yerine getiririz. Galatasaray taraftarı böyledir. Biz oyunculara verdikleri destek için onlara teşekkür ederim. Dünyanın en büyük taraftarı onlarda."
-Bafe, bu güzel röportaj için teşekkür ederim. Mesajının çok kısa sürede taraftara ulaşacağına eminim. Röportaj teklifimizi kabul ettiğin için teşekkürler.
"Benim için bir zevkti, çok teşekkür ederim. Ve umarım Türk futbolu için yine güzel günler görürüz."
