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Babel'in yerine Kolombiyalı yıldız iddiası

Babel'in yerine devre arasında oyuncu alınmayacağı açıklansa da Beşiktaş yönetimi fırsat transferi kovalıyor.

Kaynak: Takvim
Babel'in yerine Kolombiyalı yıldız iddiası
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20 Ocak 2019 10:23
Ryan Babel'in ayrılışından sonra yerine takviye yapılınmayacağı açıklansa da Beşiktaş yönetimi fırsat transferi peşinde.

Bu isimlerin başında Brighton'da beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı kanat oyuncu Jose Izquierdo geliyor. Beşiktaş yönetiminin İstanbul'a gelen menajeri ve oyuncuyla anlaştığı öğrenildi.

Izquierdo, Brighton forması altında çıktığı 9 Premier Lig mücadelesinde 2 asist yapma başarısı göstermişti.

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