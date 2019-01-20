Ryan Babel'in ayrılışından sonra yerine takviye yapılınmayacağı açıklansa da Beşiktaş yönetimi fırsat transferi peşinde.
Bu isimlerin başında Brighton'da beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı kanat oyuncu Jose Izquierdo geliyor. Beşiktaş yönetiminin İstanbul'a gelen menajeri ve oyuncuyla anlaştığı öğrenildi.
Izquierdo, Brighton forması altında çıktığı 9 Premier Lig mücadelesinde 2 asist yapma başarısı göstermişti.
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Bu isimlerin başında Brighton'da beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı kanat oyuncu Jose Izquierdo geliyor. Beşiktaş yönetiminin İstanbul'a gelen menajeri ve oyuncuyla anlaştığı öğrenildi.
Izquierdo, Brighton forması altında çıktığı 9 Premier Lig mücadelesinde 2 asist yapma başarısı göstermişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın