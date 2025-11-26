26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Azimli antrenör görme engelli eşinin kulübünde şampiyonlar yetiştiriyor

Gizem Şen, eşinin görme engelli spor kulübüne antrenör bulamayınca belge alarak gönüllü antrenör oldu ve yetiştirdiği sporcularla Avrupa şampiyonluğu başarısına katkı sağladı.

calendar 26 Kasım 2025 14:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konya'da görme engelli eşi kurduğu spor kulübüne antrenör bulamayınca gittiği kursla belgesini alıp çalışmalara gönüllü katılan Gizem Şen, yetiştirdiği milli sporcularla Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

Yüksek öğrenimi için geldiği Konya'da görme engelli Kudret Şen ile 2018'de hayatını birleştiren 30 yaşındaki Gizem Şen, eşiyle hayatın tüm zorluklarına birlikte göğüs geriyor.

Genç yaşta hastalığına bağlı olarak zamanla görme yetisini kaybeden Kudret Şen'in her zaman yanında olan Gizem Şen, eşinin spor kulübü çalışmalarına da destek veriyor.


Kudret Şen'in 2021'de kurduğu Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübünde uzun süre antrenör bulunamaması üzerine Gizem Şen, eşinin sporcu yetiştirme hayaline kayıtsız kalamadı.

Gizem Şen, kulübe gelen çocuklara daha iyi antrenman imkanı sunabilmek için sınavlara hazırlanarak, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'ndan antrenörlük belgesi aldı.

Azmiyle çevresinin de takdirini kazanan Gizem Şen, bu yıl temmuzda düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda Almanya'yı yenerek şampiyon olan Golbol Genç Kadın Milli Takımı sporcuları İrem Su Savaş, Ecrin Naz Uyar ve Betül Ayangül'ün başarısına önemli katkı sundu.

- "Çocuklar çalışıyordu ancak antrenör bulamıyorduk"

Kulübün antrenörü Gizem Şen, AA muhabirine, sporla alakalı bir tecrübesi olmadığını ancak eşinin kurduğu kulübün ilerlemesi için golbol antrenörlüğü yapmaya karar verdiğini söyledi.

Kulüpte bir başarı ve emeğin olduğunu gördüğünü belirten Şen, "Bunun karşılıksız kalmaması gerektiğini düşündüm. Çocuklar çalışıyordu ancak antrenör bulamıyorduk. Onlara hem spor alışkanlığı hem de meslek kazandırmak için antrenör olmaya karar verdim. Hem eşim için bir fedakarlık yaptım hem de çocukların amaçlarına ulaşmasını istediğim için böyle bir yola girdim." diye konuştu.

Gizem Şen, milli sporcu yetiştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

- "Görme engelli spor branşlarında gönüllü bir antrenör bulmak çok zor"

Kulübün Başkanı Kudret Şen ise 18 yaşından itibaren görme yetisini hızla kaybedeceğini öğrendiğini dile getirdi.

Hayatın kendisi için güçlükleri olsa da eşiyle tüm zorlukların üstesinden geldiğine dikkati çeken Şen, yaşamın her alanında birlikte hareket ettiklerini ifade etti.

Golbole 2009'da sporcu olarak başladığına değinen Şen, şöyle konuştu:

"Daha sonra da kendi kulübümü kurdum. Görme engelli spor branşlarında gönüllü bir antrenör bulmak çok zor. Bu durumda biz de hoca bulamadık. Yine eşim devreye girdi. Eşim bu konuda çok çabaladı. Bu sporla ilgilendi, videolarını izledi, sahada gözlemledi ve belgesini aldı. Bu işi hakkıyla yapabilmek için çok emek harcadı. Şimdi de 4 milli sporcu yetiştirdi. O ne derse sahada onu uygularız."

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
