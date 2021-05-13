Aytaç Kara'dan dikkat çeken paylaşım

'Hayaller kuran Aytaç Kara...'

Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile yolları sezon sonu ayrılacak Aytaç Kara'dan dikkat çeken bir hamle geldi.Tranfer sezonunun açılmasıyla Galatasaray'a imza atması beklenen 28 yaşındaki orta sahanın yaptığı paylaşım, Sarı Kırmızılı ekibin transferi bitirdiği şeklinde yorumlandı.Hayaller kurduğunu belirten Aytaç, müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı ve ''İftarını yapmış... Bayram öncesi çayını içerken hayaller kuran Aytaç Kara... Tüm müslüman aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun... İyi bayramlar...'' ifadelerini kullandı.Tecrübeli oyuncunun paylaştığı bu gönderi, başta Galatasaray taraftarı tarafından olmak üzere beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.Kasımpaşa'nın Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Aytaç, karşılaşma sonrası kulüp CEO'su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.Bu sezon İstanbul ekibinde 29 resmi maça çıkan tecrübeli isim, 4 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.