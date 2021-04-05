AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabının yarı final ikinci müsabakaları 6 Nisan Salı günü yapılacak.



Günün ilk maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Ziraat Bankkart 3-2 kazanmıştı.



Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı diğer müsabakada ise saat 17.00'de Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşacak. İstanbul'da oynanan serinin ilk maçından Arkas Spor 3-1 galip ayrılmıştı.



İki galibiyete ulaşan takımın finale kalacağı serilerde gerekmesi halinde üçüncü maçlar, 9 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı final serilerinin kaybedenleri ise sezonu üçüncü bitirebilmek için karşı karşıya gelecek.



