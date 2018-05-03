Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefini sürdürmeyi amaçlıyor.Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün saat 18.30'da İstanbul'da basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.Ligde son 2 haftada Trabzonspor'u 2-0 ve Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek 32. haftaya 47 puan ve averajla 7. sırada giren kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazanmıştı.Demir Grup Sivasspor'da Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde Arouna Kone, Hakan Arslan, Carl Medjani, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Auremir ve Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu futbolcular yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 33. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.