Avrupa'da şampiyon olan ilk Afrikalı teknik adam: Egbo!

Nijeryalı teknik direktörü Emmanuel Ndubuisi Egbo, KF Tirana ile Arnavutluk Ligi'nde şampiyon oldu ve Avrupa'da şampiyonluk kazanan ilk Afrikalı teknik direktör ünvanını aldı.



Egbo, tarihi başarısı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaşadığım duyguyu anlatamam. Bu mutluluğu en derinde yaşıyorum. Bu başarıya ulaşmadan önce, bu duyguyu tadan ilk Afrikalı olduğumu bilmiyordum." dedi.



Oyunculuk kariyerinde de Tirana'da oynayan Egbo, 2014 yılında kulübe kaleci antrenörü olarak katıldı ve yolculuğu onu teknik direktör yaptı. Egbo, Tirana'dayken tam 5 kez teknik direktör değişti. Sezon başında takım 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alınca görev ona teslim edildi.



Teknik direktörlük ona daha önce de teklif edilmiş ancak Egbo bu teklifi kabul etmemiş. Nijeryalı teknik adam, "Onlara teknik direktörlüğün büyük bir iş olduğunu ve bu yüzden daha fazla deneyim kazanmam gerektiğini söylemiş, doğru zamanı beklemiştim." dedi.



"5-0 YENİLİRLER DEDİLER"



Egbo, "Aralık ayında altı yıldır yenemediğimiz Partizani'ye karşı ilk maçıma çıktım. Herkes, Tirana 5-0 kaybeder diyordu. Ulusal stadyumda oynadık ve bu çok büyük bir fırsattı. Atmosfer harikaydı. Çimler tümüyle yenilenmişti. Futbola geri dönesim geldi. Oyuncularım, en iyi takıma karşı oynayabileceğini ve yenebileceğini göstermeliydi. Son dakikalarda gelen golle 2-1 kazandık. Gemiyi limana yanaştırdım. Geçici olarak geldiğim bu görevde kalmamı istediler. Ailem ve manevi danışmanımla konuştum ve bu görevi kabul ettim." ifadelerini kullandı.



"SAHAYA KRAL GİBİ ÇIKTIK"



Egbo, "Teknik direktörlük görevine başlayınca, yanında çalıştığım tüm teknik direktörlerden öğrendiklerimi ortaya koydum. Bu görevi yapabileceğimi gösterdim. Her şeyimle hazır olduğumu hissettim. Özellikle, Christian Chukwu ve Joe Erico gibi önemli teknik direktörlerden öğrendiklerimi ortaya koymaya çalıştım. Rakiplere korku verdik. Her maçın başında kralın biz olduğumuzu gösterdik. Tirana'ya bu kültürü aşıladım. Çıktıkları her maça galibiyet için çıktılar ve şampiyon oldular." diyerek sözlerini sürdürdü.



"SİYAHİYİM DİYE KABULLENMEDİLER"



Egbo, "Bazıları beni çok eleştirdi. UEFA pro lisansımı almama rağmen bana tecrübesiz dediler. Sadece kaleci antrenörü falan diye küçümsediler. Ligde çalışan başka yabancılar da var ama benim gibi eleştirilmiyorlar. Burada İtalyan bir teknik direktör de var ama ona yapılan şey bana yapılmıyor. Çünkü, ben bir siyahiyim ve ben kabul etmeleri uzun sürdü. Yabancı bir siyahinin gelip ligi kazanabileceğini kabul etmek istemediler. Kazanmamam için her şeyi denediler. Ancak, Tanrının zamanlaması önemlidir. İyi insanlar bana yardım etti ve kötüler de beni daha fazla hırslandırdı. Bu başarıya ulaşmam için herkesin bana bir katkısı oldu." sözleriye konuşmasını noktaladı.