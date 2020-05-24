Almanya Bundesliga'da 27. hafta mücadelesinde Schalke 04 ile Augsburg kozlarını paylaştı.Veltins-Arena'da oynanan karşılaşmada konuk takım Augsburg, 3-0'lık skorla kazandı.Augsburg'un gollerini 6. dakikada Eduard Löwen, 76'da Noah Joel ile 90. dakikada Sergio Cordoba kaydetti.Schalke'de Ozan Kabak yedek kulübesinde kalırken, Ahmed Kutucu ise 56. dakikada Suat Serdar'ın yerine oyuna dahil olduAlınan bu sonucun ardından Schalke 37 puanda kalırken kazanamama serisi 9 maça yükseldi. Augsburg 6 hafta sonra kazandı ve 30 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Schalke deplasmanda Düsseldorf ile karşılaşacak. Augsburg sahasında Paderborn'u konuk edecek.