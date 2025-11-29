İspanya La Liga 14. hafta maçında Athletic Bilbao deplasmanda Levante ile karşılaştı.
Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.
Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri Robert Navarro ve Nico Williams kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bilbao ligde 20 puana ulaşırken, Levante 9 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Bilbao sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Levante ise Osasuna'ya konuk olacak.
Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan maçı konuk ekip 2-0 kazandı.
Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri Robert Navarro ve Nico Williams kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bilbao ligde 20 puana ulaşırken, Levante 9 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Bilbao sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Levante ise Osasuna'ya konuk olacak.