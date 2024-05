Astrolog Meral Güven'den şok Fenerbahçe paylaşımı: Beter olun!

"ŞİMDİ DE TEHDİT, HAKARET"

"ALLAH'INDAN VAZGEÇEN DİNSİZDİR"

"SALAK MIYIM?"

"ÇOCUKLAR ÖLÜYOR"

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle gözler astrolog Meral Güven'e çevrildi. Haftalardır Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı iddiasında bulunan Güven, şampiyonun belli olmasından sonra sosyal medya hesabından sarı lacivertli taraftarları hedef aldı.Fenerbahçeli taraftarların geçen yıl ölmüş çocuğuna küfür ettiğini söyleyen Güven, "Sıra Galatasaray tarafına da gelecek" dedi.Astrolog Meral Güven, şu paylaşımları yaptı:"Yüce Mevlama şükürler olsun ki, hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü. Oh Rabbim, sana şükürler olsun, dualarımı kabul ettin ya, Rabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya, alın bakalım sonuca. Beter olun, öyle küfür edilmez, böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar.""Ben size gidin de beni manşet mi yapın dedim. Ben Allah'la sümme hâşa pazarlığım mı var dedim, siz kimsiniz ya? Kendi kendinize beni manşet ettiniz. Şimdi de tehdit, hakaret küfür yürüyün gidin. Allah'a ortak koşan insanlar her zaman eksikledir ve eksik kalmaya mahkumlardır yüce Mevlam ne eyler güzel eyler şükürler olsun. Rabbime âmin ölmüş çocuğuma edilen küfürlerin hesabını çok şükür sordu. Sıra mutlaka Galatasaray tarafına da gelecek. Hadi bakalım.""Beni peygamber ilan etmeye çalıştınız. Siz kimsiniz, bana bir halt edeceğinizi söylediniz. Bir futbol topu için Allah'ından vazgeçenler dinsizdir. Siz bunu hak ettiniz. Ben aciz bir kul olduğumu, her şeyin en doğrusunu Allah bilir dediğimi bir kenara koydunuz. Beni ilahlaştırmaya çalıştınız. Ne oldu, ne oldu? Renginiz mi soldu? Solar, solar. Hadi yine manşet yapsanıza. Büyük okyanusta deli deli dalgalar da yüzmeye çalıştığınız sonuç, bu olmaktan öte gitmez. Sıranızı bekleyin, sıra size de gelecek. Çünkü Allah var gam yok.""Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz! Ben üç yıldır hep doğru cevaplar verdim, bir kez taktir görmedim. Şimdi takdir görmeyeceğimi bile bile... Ne zannettiniz, ben salak mıyım? Küfür etmeden önce düşünecektiniz. Trabzonsporlular da heykelimi dikiyordu. Hepsi fasa fiso. Hepiniz fasa fisosunuz. Haydi bakalım, Allah'ın dediği olur. Bunu da bir kenara yazın. Size kardeş tavsiyesi.""Dünyada savaş var, çocuklar ölüyor. Bir topun peşine koşan gereksiz bir topluma hizmet vermemek adına mutluyum. Ölmüş çocuğuma küfür edecek kadar aşağılık, namusuna yürüyecek kadar karaktersiz insanlara Allah böyle bir güzel sonu nasip ettiği için yüce Mevlamıza şükrediyorum. Diliyorum ki, bunu yapmaya devam eden herkes, dilerim Allah'tan helak olsun. Amin. Gecenin son sözüydü iyi geceler."