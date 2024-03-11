Haber Tarihi: 11 Mart 2024 12:22 - Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 12:22

Aşı yaptırmak orucu bozar mı? (Diyanet-2024)

Aşı yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı. Aşılarının içeriğinde vücudu besleyici vitamin veya gıda içerikli bir içerikleri olmadığından orucu bozmadığını fakat bu konuda göz ardı edilmemesi gerekenin şüpheli şeylerden hep uzak durup şüphesizlere yönelmek olduğuna değinen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt,, ramazan boyunca oruca engel olabilecek her şeyden uzak durulması gerektiğine işaret etti.

Aşı yaptırmak orucu bozar mı? (Diyanet-2024)
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Aşı orucu bozar mı?
Aşıların içeriğinde vücudu besleyici vitamin veya gıda içerikli bir içerikleri olmadığından orucu bozmadığını fakat bu konuda göz ardı edilmemesi gerekenin şüpheli şeylerden hep uzak durup şüphesizlere yönelmek olduğuna değinen Bozkurt, ramazan boyunca oruca engel olabilecek her şeyden uzak durulması gerektiğine işaret etti.

Gün içerisinde oruçluyken aşıs yaptırmak zorunda olanların ya da randevusu gün içinde verilenlerin rahatlıkla aşısını yaptırabileceğini aktaran Bozkurt, "Çünkü sağlığı korumak, sağlıklı kalabilmek ve bulaşı önlemek için bu önemli bir tedbirdir. Haliyle bundan uzak durmamak için aşı olmak zorundayız. Bu aşıyı olmak zorunda olan insanlara orucun engel olmadığını hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

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