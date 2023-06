Arefe günü 1000 ihlas okumak fazileti hadisi: Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunur?

Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve önemi, Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala araştırılıyor. Kurban Bayramı arefesi olan 27 Haziran Salı günü 1000 ihlas okumanın birçok fazileti olduğu biliniyor. İşte Arefe günü 1000 ihlas okumanın önemi ve faziletleri...Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde buyurulduğu üzere, arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletinin büyük olduğunu inanılır. Hz. Muhammed'in hadisi şu şekilde "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır"Peygamber efendimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili 'Arefe günü Besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor. Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah övgü ve şükürlerin tek sahibidir. O ''Ol'' dediğinde her şey olur. İnsanları ''sadece'' kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Burada ''sadece'' vurgusu son derece önemlidirBir hadis-i şerifte:"Kim ihlas suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.Hadis-i şeriflere göre; "İhlas suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü tealanın kıymet verdiği gündür.""Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır.""Arefe Günü 1000 İhlas okuyanın bütün günahları af olur ve duası kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)"Arefe gecesi ibadet edenler, Cehennemden azat olur."Peygamber Efendimiz Arefe gününde bu duayı okurdu:Arapçası: Allahümmec'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran ve fi sem'i nûran ve 'an yemini nûran ve 'an yesari nûran ve fevki nûran ve tahti nûran ve emami nûran ve halfi nûran vec'al li nûran.Ve fi rivayetin: 'Asabi ve lahmi ve demi ve şa'ri ve beşeri kane yekûlü fi du'aihiAnlamı: Ya Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle. (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.Bismillahirrahmanirrahim.1- Kul hüvellahü ehad2- Allahüssamed3- Lem yelid ve lem yûled4- Ve lem yekün lehû küfüven ehadRahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.1- De ki; O Allah bir tektir.2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).3- Doğurmadı ve doğurulmadı4- O 'na bir denk de olmadı.Bir hadis-i şerifte "Kim ihlas suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyurulmuştur.Ebu-ş şeyh tarafından rivayet edilen Hadis-i şeriflere göre; "İhlas suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir."Arefe günü 1000 İhlas okurken, ihtiyaç halinde arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru bulunmuyor. Arefe günü bin ihlası peş peşe okumak şart değildir, bir kısmı sabahtan ve bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arefe günü bin İhlas'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.