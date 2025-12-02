02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
0-028'
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Arda Turan'dan Shakhtar U19 teknik direktörüne cevap!

Shakhtar U19 teknik direktörü Oleksiy Belik, Arda Turan'ın futbolculuğunu överken teknik adamlıkta kendisini onunla eş gördüğünü belirtti; Arda Turan da bu sözlere yanıt gecikmedi.

calendar 02 Aralık 2025 15:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Turan'dan Shakhtar U19 teknik direktörüne cevap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Shakhtar U19'un teknik direktörü Oleksiy Belik, eski milli futbolcu Arda Turan hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Belik, Arda'nın futbolculuğuna övgüler yağdırırken, teknik adamlık açısından kendisini Turan'la aynı seviyede gördüğünü ifade etti.

"TEK ÜSTÜNLÜĞÜ INSTAGRAM TAKİPÇİSİ SAYISI"


Ukraynalı teknik adam, Arda'nın oyunculuk döneminde üst düzey bir isim olduğunu vurgulayarak, "Arda harika bir futbolcuydu ama teknik direktör olarak kendimi ondan daha kötü görmüyorum. Arda'nın benden tek üstünlüğü Instagram'da milyonlarca takipçisinin olması" sözlerini kullandı.

ARDA TURAN'DAN CEVAP

Arda Turan ise Belik'in çıkışına karşılık, "Shakhtar U19'un gerçekten muhteşem bir teknik direktörü var. Yaptıklarını beğeniyorum ve tüm girişimlerini destekliyorum. Belki de Shakhtar'ı benden daha iyi çalıştırabilirdi"  ifadeleriyle yanıt verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.