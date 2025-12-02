Arda Turan'dan Shakhtar U19 teknik direktörüne cevap!

Shakhtar U19'un teknik direktörü Oleksiy Belik, eski milli futbolcu Arda Turan hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.
Belik, Arda'nın futbolculuğuna övgüler yağdırırken, teknik adamlık açısından kendisini Turan'la aynı seviyede gördüğünü ifade etti.
"TEK ÜSTÜNLÜĞÜ INSTAGRAM TAKİPÇİSİ SAYISI"
Ukraynalı teknik adam, Arda'nın oyunculuk döneminde üst düzey bir isim olduğunu vurgulayarak, "Arda harika bir futbolcuydu ama teknik direktör olarak kendimi ondan daha kötü görmüyorum. Arda'nın benden tek üstünlüğü Instagram'da milyonlarca takipçisinin olması" sözlerini kullandı.
ARDA TURAN'DAN CEVAP
Arda Turan ise Belik'in çıkışına karşılık, "Shakhtar U19'un gerçekten muhteşem bir teknik direktörü var. Yaptıklarını beğeniyorum ve tüm girişimlerini destekliyorum. Belki de Shakhtar'ı benden daha iyi çalıştırabilirdi" ifadeleriyle yanıt verdi.
