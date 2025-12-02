02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-014'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Arda Turan'a men cezası: "Pişman değilim"

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, rakip kulübeyle bir tartışma yaşadı. Men cezası alan deneyimli hocadan açıklama geldi.

calendar 02 Aralık 2025 12:35
Fotoğraf: Imago
Arda Turan'a men cezası: 'Pişman değilim'
Ukrayna Premier Ligi'nin 14. haftasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, 90+6'da gelen golle Krvbas ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelede Arda Turan'ın rakip takım teknik ekibiyle yaşadığı tartışma gündem oldu. Kulübede adeta çılgına dönen ve sarı kartla cezalandırılan Turan, maçın ardından olay hakkında açıklamalar yaptı.

"ASLA PİŞMANLIK DUYMAM"


Turan, "Bugün gördüğünüz o sözlü tartışmaya gelince, duyguların yükseldiğini anlıyorum, fakat aşılmaması gereken bazı kırmızı çizgiler vardır. Aile ya da yakınlarla ilgili söylenen sözlerin her koşulda yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Böyle şeylere hiçbir durumda başvurulmamalı. Bu yüzden, evet, belki tepkim biraz abartı olmuş olabilir; ancak benzer durumlarda tepki göstermem fazla sert olsa bile bundan asla pişmanlık duymam." ifadelerini kullandı.

MEN CEZASI

Ukrayna medyası olaya geniş yer verirken Turan'ın bu sezon ligde 4. sarı kartını gördüğü ve bir maç men cezası aldığı öğrenildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
