Haber Tarihi: 05 Kasım 2024 16:46 - Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 16:46

Arda Kardeşler hakemliği bıraktı mı? Arda Kardeşler hakemlikten men mi edildi?

Son dakika: Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi olan ve bu karşılaşmadan sonra büyük eleştirilere maruz kalan hakem Arda Kardeşler ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Kardeşler'e düdük astırıldığı ileri sürüldü. Peki, Arda Kardeşler hakemliği bıraktı mı? Arda Kardeşler hakemlikten men mi edildi?

Arda Kardeşler hakemliği bıraktı mı? Arda Kardeşler hakemlikten men mi edildi?
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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından sonuçtan çok hakem konuşuldu. Özellikle Beşiktaş hakem Arda Kardeşler'e büyük tepki gösterdi. Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada hakem Arda Kardeşler'in düdüğünü asması gerektiğini vurguladı.

 Geçtiğimiz günlerde Merkez Hakem Kurulu'nun Arda Kardeşler'e devre arasına kadar saç vermeyeceği belirtildi. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, bunun yeterli olmadığını ve Ankara'da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşerek bu konuda söz aldıklarını dile getirdi.

Gazeteci Zafer Ertaş da "Arda Kardeşler'in hakemlik kariyeri resmen sona ermiş olup yakın zamanda görevden alınacak yeni hakemler de olacaktır." diyerek bu gelişmeyi duyurdu.

AÇIKLAMA GELDİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı derbisindeki yönetimi nedeniyle eleştirilen hakem Arda Kardeşler ile ilgili nasıl bir süreç izlediklerini açıkladı.

Spor Gecesi Dijital kanalına açıklamalarda bulunan Gündoğdu, "Hatalı olduğumuz zaman bedelini ödeyeceğiz. Hatta ağır da bedel ödeyeceğiz." dedi.
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