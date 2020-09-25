Arabistan'ı reddetti, rota Beşiktaş ya da Başakşehir

Vedat Muriqi transferi karşılığında uzun süre Fenerbahçe'ye geleceği konuşulan Lazio'nun stoperi Bastos için İtalya'dan yeni bir haber geldi.



Corriere dello Sport, Beşiktaş ve Başakşehir'in oyuncunun peşinde olduğunu ve görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı.



"TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTİYORUM"



Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın teklifini redddettiği belirtilen Bastos'un, Türkiye'ye transfer olmak istediğini yönetime ilettiği belirtildi. Lazio'nun da gözden çıkardığı 29 yaşındaki Angolalı oyuncu için taleplerinde indirime gittiği kaydedildi.



Bastos, geçtiğimiz sezon takımı ile 22 resmi maça çıktı. Toplam 1.285 dakika süre alan stoper oyuncusu, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.



