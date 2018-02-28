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Antalyaspor'dan açıklama: "Nasri'ye para ödemedik"

Antalyaspor, dopingden ceza alan Samir Nasri ile ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Antalyaspor'dan açıklama: 'Nasri'ye para ödemedik'
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28 Şubat 2018 16:54
Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, doping nedeniyle 6 ay men cezası alan Samir Nasri'ye, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından herhangi bir ücret ödenmediği belirtildi.

Antalyaspor'un açıklamasında, "Samir Nasri'yle sözleşme karşılıklı olarak 29 Ocak 2018 tarihinde feshedilmiştir. Futbolcuya sadece alacağının bir kısmına istinaden ödeme yapılmış, ileriye yönelik hiçbir ödeme yapılmamıştır. Şayet sözleşme devam etseydi, doping cezası kesinleştiği güne kadar hak etmiş olduğu bedel, kendisine ödenmek zorunda kalınacaktı." ifadeleri kullanıldı.



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