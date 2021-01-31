⚽87' Sidney Sam



📈Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni Ankara'da 1-0 mağlup etti.



❌Deplasmanda oynadığı son 4 maçta gol yemeyen ve 2. galibiyetini alan Antalyaspor, bu alanda kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.



📉Gençlerbirliği ligde üst üste 5. yenilgisini aldı. pic.twitter.com/GJMeV5PMh7



— Sporx (@sporx) January 31, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Sidney Sam attı.Deplasmanda oynadığı son 4 maçta gol yemeyen ve 2. galibiyetini alan Antalyaspor, bu alanda kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Ersun Yanal ise Gençlerbirliği'ne rakip olduğu son 15 maçta sadece 1 kez yenildi ve 10. galibiyetini aldı.Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 29'a yükseltti. Gençlerbirliği ise üst üste 5. maçını kaybetti ve 19 puanda kaldı.Antalyaspor, bir sonraki lig maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Konyaspor'a konuk olacak.14. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Bünyamin Balcı'nın kafa vuruşunda top sol direğin yanından auta çıktı.39. dakikada Soner Dikmen'in sağ taraftan yaptığı ortada penaltı noktasının önündeki Ayite'nin kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kontrol etti.43. dakikada Eren Albayrak'ın soldan son çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortaya Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt üzerine gelen topun sahibi oldu.53. dakikada Rahmetullah Berişbek'in sağ kanattan ortasında kale sahasındaki Soner Dikmen'in uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.65. dakikada Nuri Şahin'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta top sol direğin yanından dışarı çıktı.: Eryaman: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay: Nordfeldt, Arda Kızıldağ (Dk. 65 Halil İbrahim Pehlivan), Toure, Diego (Dk. 21 Rahmetullah Berişbek), Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen, Sio (Dk. 65 Spiridonovic), Ayite (Dk. 76 Murat Yıldırım), Candeias, Stancu: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert (Dk. 52 Imeri), Nuri Şahin (Dk. 90+3 Serdar Gürler), Sam (Dk. 90 Veysel Sarı), Fredy, Orgill: Dk. 87 Sam (Fraport TAV Antalyaspor): Dk. 68 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 80 Soner Dikmen, Dk. 90+1 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)