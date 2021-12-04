Antalyaspor'dan Arjantin kulübüne iş birliği ziyareti

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Arjantin kulübü Deportivo Mac Allister'a iş birliği ziyaretinde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Antalyaspor'dan Arjantin kulübüne iş birliği ziyareti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2021 00:42
Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in, Arjantin'in Deportivo Mac Allister kulübünü ziyaret ettiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ziyarette Asbaşkan Emrah Çelik ve başkan danışmanı Ferda Ramanlı'nın da hazır bulunduğu belirtildi.

Ziyarette iki kulüp arasında iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Ziyaretin sonunda ev sahibi ekibin yetkilileri Carlos Javier ile Carlos Patricio'ya Antalyaspor forması hediye edildiği kaydedildi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.