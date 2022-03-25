Antalyaspor'da Haji Wright için karar vakti!

Danimarka'nın SönderjyskE takımından satın alma opsiyonuyla kiralanan ve Antalyaspor'un en golcü ismi olmayı başaran Haji Wright'ın, Antalyaspor'daki geleceği belli oluyor.



Antalya Lider gazetesinde yer alan habere göre; Fredy Ribeiro ile birlikte bu sezon 6 gole imzasını koyan 23 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olduklarını söyleyen Alfons Groenendijk, ancak henüz gelecek sezon planlamasını yapmadıklarını ifade etti.



"HAK EDEREK 11'E GİRDİ"



Admir Mehmedi'nin sakatlanmasının ardından ilk 11'e dahil olmasına rağmen Haji Wright'ın bunu hak ederek elde ettiğini ifade eden Hollandalı teknik adam, "O'nun performansından oldukça memnunum. Kendi çalıştı, kendi istedi ve 11'i kendi hak etti. Antrenmanlarda gösterdiği performansı da son iki maçta sahaya yansıttı" diye belirtti.



"KONUŞMA VAKTİ GELDİ"



Haji Wright'ın satın alma opsiyonuyla ilgili henüz bir görüş bildirmediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu göreve geldiğimizde 18. sıradaki takımı almıştık. Gelecek sezonu planlamaktan ziyade bu takımı ligde tutma amacımız vardı. Giresunspor maçında aldığımız galibiyetle alt tarafla işimiz kalmadı. Artık daha çok bu konulara yönelebiliriz. Bu konuları konuşma zamanımız geldi. Ancak yine de biraz erken diyebilirim. Hangi oyuncuları tutacağız, nihai kararı vermek için için biraz daha süreye ihtiyacımız var" sözlerini kullandı.



OPSİYON 1.5 MİLYON EURO



Luiz Adriano'nun transferiyle birlikte performansını da yükselten Haji Wright'ın bonservisini almak için Antalyaspor'un, SönderjyskE'ye ödemese gereken miktar 1.5 milyon Euro. ABD'li golcü, Antalyaspor'da ise yılda 450 bin Euro kazanıyor.



27 MAÇTA 7 GOL



Antalyaspor'un Süper Lig'deki en golcü iki futbolcusundan birisi olan Haji Wright, toplamda ise 7 gole imza koydu. Süper Lig'de





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