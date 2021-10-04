Antalyaspor'da Ersun Yanal gitti

Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da Ersun Yanal gitti
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04 Ekim 2021 22:39
Son olarak sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybeden Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.

Antalyaspor'un yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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