Antalyaspor'da Ersun Yanal gitti

Son olarak sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybeden Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.



Antalyaspor'un yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



