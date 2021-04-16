Antalya'da Rize fırtınası!

Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Rizespor'u ağırladı.



Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada İsmail Köybaşı, 6. dakikada Fernando Boldrin ve 65. dakikada Erik Sabo attı. Antalyaspor'un gollerini ise 33. dakikada Veysel Sarı ve 88. dakikada Naldo kaydetti.



Bu sonucun ardından 3 maç aradan sonra kazanan Rizespor, puanını 39'a yükseltti ve 13. sırada yer aldı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 42 puanla 11. sırada yer buldu.



Rizespor, gelecek hafta Konyaspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Hatayspor deplasmanına konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada konuk ekip öne geçti. ceza sahasında topla buluşan Sabo'nun şutunda defanstan seken top İsmail Köybaşı'nın önünde kaldı. Ceza sahası dışındaki İsmail Köybaşı'nın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1



6. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Paslaşmaların ardından ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Boldrin'in sert şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 0-2



15. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin sert şutunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.



32. dakika Antalyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Eren Albayrak'ın ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-2



