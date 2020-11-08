Ansu Fati'de menisküs yırtığı çıktı

Barcelona'nın geçtiğimiz sezondan bu yana en büyük çıkışını gösteren isimlerden 18 yaşındaki Ansu Fati Real Betis maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.



Maçın ilk yarısının ardınadn soyunma odasına girildikten sonra oyundan alınan Ansu Fati'de yapılan tetkikleri sonucunda sol diznde menisküs yırtığına rastlandığı resmi olarak açıklandı. Yapılan değerlendirmelerin 48 saat daha süreceği ve devamında tedavinin nasıl olacağına ilişkin karar verleceği vurgulandı.



Menisküs yırtığı tedavisinin en az 6 hafta süreceği ifade edilirken duruma göre kuvvetlendirme çalışmalarının 2 ayı geçebileceği de vurgulanıyor.



Ansu Fati bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 13 karşılaşmada 6 gol 2 asistle oynamıştı.



