Andre Roberson'dan bir kötü haber daha!

Oklahoma City Thunder'ın savunmacı gardı Andre Roberson, diz kapağındaki yırtık nedeniyle en az 2 ay daha parkelerden uzak kalacak.



ESPN'de yer alan haberde; 25 yaşındaki oyuncunun diz kapağaında tendon yırtığı olduğu ve bu nedenle ameliyat olduğu, bunun sonucunda en az 2 ay daha oynayamayacağı belirtildi. Roberson'un durumunun 2 ay sonra yapılacak kontrollerin ardından tekrar belli olacağı ifade edildi.



Geçen sezon yaşadığı sakatık nedeniyle sadece 39 maç forma giyebilen Roberson, sezonu 5 sayı ve 4.7 ribaunt istatistikleriyle kapattı.



