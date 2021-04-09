Anadolu Efes, normal sezonu mağlubiyetle kapattı

Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes 34. hafta maçında deplasmanda AX Armani Exchange Milan'a konuk oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Anadolu Efes, normal sezonu mağlubiyetle kapattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2021 23:14
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 34. hafta maçında deplasmanda AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya geldi.

Mediolanum Forum'da oynanan mücadele, Milan'ın 98-75'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Armani Milan, 4. sıraya yükseldi. Anadolu Efes, normal sezonu 22 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 3. sırada tamamladı.

DETAYLAR BİRAZDAN...



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.