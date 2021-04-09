Anadolu Efes, normal sezonu mağlubiyetle kapattı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 34. hafta maçında deplasmanda AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya geldi.
Mediolanum Forum'da oynanan mücadele, Milan'ın 98-75'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Armani Milan, 4. sıraya yükseldi. Anadolu Efes, normal sezonu 22 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 3. sırada tamamladı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Mediolanum Forum'da oynanan mücadele, Milan'ın 98-75'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Armani Milan, 4. sıraya yükseldi. Anadolu Efes, normal sezonu 22 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 3. sırada tamamladı.
DETAYLAR BİRAZDAN...