Amatör maçta hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı

Eskişehir'de, 1'inci Amatör Küme'de oynanan karşılaşmada hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı.Üniversite Evleri Futbol Sahası'nda oynanan Birlikspor-Eskişehir Kolej maçının ikinci yarısında bir pozisyon sonrası hakem M.E, Birliksporlu futbolcu H.Y.U'ya kırmızı kart gösterdi. Duruma sinirlenen H.Y.U, hakeme kafasıyla vurdu.Futbolcu H.Y.U'nun forma giydiği takımın yöneticisi olan baba E.U. da kulübeden çıkarak hakemle arbede yaşadı.Burnundan yaralanan hakem M.E, maçı erteledi.Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından futbolcu H.Y.U. ile babası E.U. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kulüp yöneticisi baba E.U. ile futbolcu H.Y.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.