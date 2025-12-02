02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
0-028'
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Amatör maçta hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı

Eskişehir'de amatör lig maçında hakemi darbeden futbolcu ile olaya karışan kulüp yöneticisi babası gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

calendar 02 Aralık 2025 15:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Amatör maçta hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı
Eskişehir'de, 1'inci Amatör Küme'de oynanan karşılaşmada hakemi darbeden futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı.

Üniversite Evleri Futbol Sahası'nda oynanan Birlikspor-Eskişehir Kolej maçının ikinci yarısında bir pozisyon sonrası hakem M.E, Birliksporlu futbolcu H.Y.U'ya kırmızı kart gösterdi. Duruma sinirlenen H.Y.U, hakeme kafasıyla vurdu.

Futbolcu H.Y.U'nun forma giydiği takımın yöneticisi olan baba E.U. da kulübeden çıkarak hakemle arbede yaşadı.


Burnundan yaralanan hakem M.E, maçı erteledi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından futbolcu H.Y.U. ile babası E.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kulüp yöneticisi baba E.U. ile futbolcu H.Y.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
