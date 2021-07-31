3-2 yendikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Altay Bayındır karşılaşma sonrası "Kazanmak her zaman güzel. Bir kaleci için gol yemek her zaman kötü. Lig için hazırlanıyoruz. İnşallah bu galibiyetlerimiz sürekli devam eder. Hatalarımızı ve doğrularımızı konuşacağız. Sezona en sağlıklı şekilde başlamak için elimizden geleni yapacağız. Şu anda karışık oynuyoruz, herkes şans buluyor. Galip gelmek Fenerbahçe camiası için çok önemli." dedi.



Açıklamalarına devam eden Altay Bayındır "Zor bir süreç bizi bekliyor. Sorumluluklarımızın farkındayız ve buna göre yaşıyoruz. İnşallah güzel güzel kazanırız ve mutlu sona ulaşırız. Taraftarlarımızı çok özledik. Bireysel olarak iyi oyuncularız, sahaya çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız da bizi destekleyecektir. Sağlıklı şekilde hepimiz birbirimizi destekleyeceğiz. Onlar bizi desteklediği sürece daha özgüvenli olacağız." ifadelerini kullandı.



