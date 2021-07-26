Almanya'dan açıklama; "Sörloth'un maaşını ödeyemeyiz"

Mainz teknik direktörü Bo Svensson, Alexander Sörloth'un maaşını karşılayamayacaklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Almanya'dan açıklama; 'Sörloth'un maaşını ödeyemeyiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2021 14:15
İsmi uzun süredir Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Alexander Sörloth için Almanya'dan sürpriz bir açıklama geldi. RB Leipzig'de geleceği merak konusu olan Norveçli oyuncu için Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'in adı geçiyordu.

Mainz teknik direktörü Bo Svensson, Sörloth transferini gerçekleştiremeyeceklerini ve gündemde olmadığını belirtti.

Bo Svensson açıklamasında, "Alexander Sörloth transferi bizim için gerçekçi değil. Bizim karşılayabileceğimizden çok farklı bir maaş seviyesinde oynuyor" sözlerini kullandı.

SÖRLOTH KONUSUNDA NELER OLUYOR?

Leipzig'i yakından takip eden Alman gazeteci Guido Schafer, TRT Spor'a Alexander Sörloth hakkında açıklamalarda bulundu.

Schafer, "Teknik direktör Jesse March, Sörloth'un antrenmanlardaki formunu beğendi ancak kulübün beklentilerini karşılayamayacak bir profilde gördü. Bu gelişme sonrası Leipzig oyuncuyu bonservisiyle vermeye karar verdi. 15 milyon euro gibi bir beklentileri var. Sörloth'un ilk tercihi Avrupa'da kalmak istiyor. Oyuncuyla ilgilenen takımlar var ancak Leipzig şu an sadece Türk temsilcileriyle görüşme halinde" ifadelerini kullandı. 


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.