Alex de Souza'dan Fenerbahçe paylaşımı

AYKUT KOCAMAN'I ES GEÇTİ

İŞTE ALEX'İN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, 3 Haziran 2004'te sarı-lacivertli takıma imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu.Alex de Souza paylaşımında Aziz Yıldırım, Christoph Daum, Hakan Bilal Kutlualp, Fabio Luciano ve sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti. Brezilyası ismin, Aykut Kocaman'a teşekkür etmemesi dikkatlerden kaçmadı."3 Haziran 2004Tanımadığım bir yere gitmenin kafamda oluşturduğu soru işaretleriyle birlikte Fenerbahçe'ye imzamı attığım tarih. Ama kalbim, kulüple ve taraftarıyla harika hikayeler yazmak için yanıp tutuşuyordu.Aziz Yıldırım ve yönetimine bunu mümkün kıldığı için teşekkür ederim.Brezilya'ya defalarca gelip Fenerbahçe'de oynamanın harika olacağını söyleyen, ben kabul edene kadar ısrar eden Hakan Bilal Kutlualp'e özel teşekkürler.Gelmem için ısrar eden ve geldiğimde bana çok yardımcı olan Fabio Luciano'ya teşekkürlerBana bakıp kolladığı için Christopher Daum'a teşekkürlerFiger ailesine teşekkürlerBu meydan okumayı benimle birlikte gerçekleştiren eşim Daiane'ye teşekkürlerVe elbette teşekkürlerin en özeli, bana ve aileme çok iyi bakan ve sevgisini kalpten hissettiren Fenerbahçe Taraftarı'na Sonrasında gelen, tarihti"