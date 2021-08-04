Aleksandar Djordjevic, Fenerbahçe için geldi

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic, İstanbul'a geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Aleksandar Djordjevic, Fenerbahçe için geldi
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04 Ağustos 2021 22:34
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Aleksandar Djordjevic, İstanbul'a geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Milano'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen 53 yaşındaki Sırp başantrenörü takım menajeri Cenk Renda'nın karşıladığı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekipte Igor Kokoskov'un kendi isteğiyle görevinden ayrılmasının ardından Djordjevic ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştı.

Aleksandar Djordjevic, son olarak İtalya'nın Virtus Bologna takımında görev yapmıştı.


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