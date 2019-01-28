Alanyasporlu Merih, Sassuolo yolunda

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, Alanyaspor'da forma giyen başarılı stoper Merih Demiral'ı 6.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Merih, Alanyaspor'un bugün Ankaragücü ile oynayacağı maçta son kez forma giydikten sonra İtalya'ya giderek sözleşme imzalayacak.
20 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe altyapısında yetişmiş ancak 18 yaşında serbest kaldıktan sonra Portekiz ekibi Alcanenense'ye imza atmıştı
Merih, Alanyaspor'un bugün Ankaragücü ile oynayacağı maçta son kez forma giydikten sonra İtalya'ya giderek sözleşme imzalayacak.
20 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe altyapısında yetişmiş ancak 18 yaşında serbest kaldıktan sonra Portekiz ekibi Alcanenense'ye imza atmıştı