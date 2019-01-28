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Alanyasporlu Merih, Sassuolo yolunda

Alanyaspor forması giyen Merih Demiral'ın transferi bitti. Milli futbolcu, bugün MKE Ankaragücü maçında forma giydikten sonra İtalya'ya giderek imza atacak

Kaynak: Sabah
Alanyasporlu Merih, Sassuolo yolunda
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28 Ocak 2019 08:42
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, Alanyaspor'da forma giyen başarılı stoper Merih Demiral'ı 6.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladı.

Merih, Alanyaspor'un bugün Ankaragücü ile oynayacağı maçta son kez forma giydikten sonra İtalya'ya giderek sözleşme imzalayacak.

20 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe altyapısında yetişmiş ancak 18 yaşında serbest kaldıktan sonra Portekiz ekibi Alcanenense'ye imza atmıştı

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