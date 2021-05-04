Alanya Triatlonu için çevrim içi toplantı yapıldı

Ekim ayında yapılacak Alanya Triatlonu öncesi, Avrupa Triatlon Birliği Başkanı Renato Bertrandi'nin de katıldığı çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.



Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, federasyon başkanı Bayram Yalçınkaya'nın başkanlığında yapılan toplantıya Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, federasyon yetkililerinin katıldığı belirtildi.



Bu yıl 30. kez yapılacak organizasyon için Avrupa Triatlon Birliği ve Alanya Belediyesi ile uyumlu bir iş birliği süreci geçirdiklerini anlatan Türkiye Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Alanya Triatlonu, Türkiye'nin triatlon branşında bir federasyon çatısı altında birleşmesinden, bir başka deyişle kurumsallaşmasından çok önce, 1990'dan bu yana kesintisiz devam eden bir yarışma. Türk spor tarihimizde de bu kadar uzun soluklu projeleri çok sık görmüyoruz. Bu nedenle öncelikle Alanya Belediyesine ve organizasyona inanan ve destek veren Avrupa Triatlon Birliğine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Yalçınkaya, 1-3 Ekim'de düzenlenecek organizasyonda, Alanya'daki ilk yarışa katılmış sporcular için özel bir davet yapma kararı aldıklarını ve hala aktif sporun içinde olan triatletlere yönelilk "nostalji triatlonu" düzenlemeyi düşündüklerini kaydetti.



