Alanya'dan Galatasaray için Berkan açıklaması

Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın Berkan Kutlu'ya olan ilgisiyle ilgili konuştu.



beIN Sports'a yaptığı açıklamada görüşmelerin sürdüğünü kaydeden idareci, "Başkanlar düzeyinde görüşmeler devam ediyor, her iki taraf da bir noktada birleştiğinde transfer gerçekleşebilir. Berkan'a başka kulüplerin de ilgisi vardı ancak Galatasaray'ın ısrarcı bir tavrı oldu. Başkanlarımız görüşüyor, önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz bir netice çıkacaktır." ifadelerini kullandı.



Berkan geçen sezon Alanyaspor'da 42 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.



