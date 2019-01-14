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Alan Carvalho, Dubai'den Galatasaray'a

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Marcao ve Emre Taşdemir'le güçlendiren Galatasaray'da gözler santrfor transferine döndü. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği Michy Batshuayi, Monaco'ya kiralanırken Alan Carvalho transferi ise pürüzlere kaldı. Brezilyalı golcünün, detayların halledilmesinden sonra İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Kaynak: Haberturk
Alan Carvalho, Dubai'den Galatasaray'a
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14 Ocak 2019 09:55
Devre arası transfer döneminde savunma bölgesine Chaves'ten Marcao ve Emre Taşdemir'i katan Galatasaray'da gözler santrfor transferine döndü. Eren Derdiyok'un da kamp kadrosuna alınmamasıyla birlikte elinde santrfor kalmayan Galatasaray'da gündemde yer alan Michy Batshuayi, Monaco'ya kiralanırken Alan Carvalho da kulübü Guangzhou Evergrande ile yeni sezon hazırlıkları için Dubai'ye gitti.

Galatasaray'da daha öncesinde prensip anlaşması sağlanan Alan, transfer görüşmeleri için menajerine yetki verdi ve takımıyla çalışmalarını sürdürmede karar kıldı. Transferi için ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken Brezilyalı santrforun bu pürüzler giderildikten sonra sarı-kırmızılı formayı giyeceği öğrenildi.

Alan, Guangzhou Evergrande formasıyla 4 sezonda 90 maça çıkıp 54 gollük performans sergilemişti.

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