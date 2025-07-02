Aktif fay hatları haritası: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Son dönemde dünyanın pek çok noktasında şiddetli ve yıkıcı depremler meydana geldi. Ülkemizde de şiddetli depremlerin yanı sıra sıklıkla artçı boyutta sarsıntılar yaşanıyor. Bu depremlere neden olan aktif faylar ise e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. İşte, deprem üretebilecek fay hatlarını sorgulama ekranı...
AKTİF FAY HATLARI HARİTASI
Kırılması sonucu depremlere yol açan fay hatları ülkemizin belirli bölgelerinden geçiyor. Aktif fayların evinize veya bulunduğunuz noktaya ne kadar yakın olduğuna dair sorgulamayı https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresi üzerinden yapabilirsiniz. e-Devlet girişi ile aktif fay hattı sorgulaması gerçekleşir.
AKTİF/DİRİ FAY HATTI
Diri fay veya aktif fay hattı, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan faylara denir. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, fay olarak adlandırılır. Fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.
Birinci derece riskli bölgeler:
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
İkinci derece riskli bölgeler:
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
Üçüncü derece riskli bölgeler:
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
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