Ajdin Hasic, Ümraniyespor yolcusu

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ajdin Hasic, Ümraniyespor'a kiralanıyor.
TRT Spor'un haberine göre; genç futbolcunun 6 aylığına Ümraniyespor'a kiralanacağı ve evrak işlerinin birkaç gün içerisinde biteceği belirtildi.
Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın da Hasic'i kadrosunda görmek istediği aktarıldı.
TRT Spor'un haberine göre; genç futbolcunun 6 aylığına Ümraniyespor'a kiralanacağı ve evrak işlerinin birkaç gün içerisinde biteceği belirtildi.
Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın da Hasic'i kadrosunda görmek istediği aktarıldı.