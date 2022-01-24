Ajdin Hasic, Ümraniyespor yolcusu

Beşiktaş'ta Ajdin Hasic sezon sonuna kadar, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ajdin Hasic, Ümraniyespor yolcusu
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24 Ocak 2022 20:15
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ajdin Hasic, Ümraniyespor'a kiralanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; genç futbolcunun 6 aylığına Ümraniyespor'a kiralanacağı ve evrak işlerinin birkaç gün içerisinde biteceği belirtildi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın da Hasic'i kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

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