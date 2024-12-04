Haber Tarihi: 04 Aralık 2024 16:15 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 16:15

Aile hekimleri neden grev yapıyor? Yeni yönetmenlik nedir?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) yeniden iş bırkma eylemi gerçekleştireceklerini açıkladı. Peki, aile hekimleri neden grev yapıyor? Yeni yönetmenlik nedir?

Aile hekimleri neden grev yapıyor? Yeni yönetmenlik nedir?
Abone Ol
Aile hekimleri, özlük hakları ve sağlıkta şiddet gibi sorunlara dikkat çekmek için 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında iş bırakma grevi düzenledi. Grev sürecinde aile sağlığı merkezlerinde hizmetler kapalı olacak. Peki, aile hekimleri neden grev yapıyor? Yeni yönetmenlik nedir?

AİLE HEKİMLERİ NE ZAMAN İŞ BAŞI YAPACAK?

Aile hekimlerinin iş bırakma grevi, 6 Kasım Cuma günü sona erecek. Bu nedenle hekimlerin 9 Aralık Pazartesi günü iş başı yapması bekleniyor.

AİLE HEKİMLERİ NEDEN GREVDE?

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplayan sağlık çalışanları Aile Hekimleri Yönetmeliği'ndeki performansa dayalı yeni sistemin geri çekilmesini istedi.

Greve giden aile hekimlerinin talepleri arasında sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi de yer alıyor. Hekimler yönetmeliğin sağlığın ticarileşmesine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Aile hekimlerinin eylemi 6 Aralık'a kadar devam edecek. Süreç boyunca hekimler her gün farklı bir noktada protesto düzenleyecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Sivasspor, Galatasaray maçına hazırlanamadı! İşte nedeni Sivasspor Sivasspor, Galatasaray maçına hazırlanamadı! İşte nedeni
Amatör maçta 14 kırmızı kart! Futbol Amatör maçta 14 kırmızı kart!
Spotify Wrapped 2024 açıklandı mı? Spotify Wrapped nereden, nasıl bakılır? Gündem Spotify Wrapped 2024 açıklandı mı? Spotify Wrapped nereden, nasıl bakılır?
Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Aile hekimleri neden grev yapıyor? Yeni yönetmenlik nedir? Gündem Aile hekimleri neden grev yapıyor? Yeni yönetmenlik nedir?
Semih Kılıçsoy için transfer açıklaması! Beşiktaş Semih Kılıçsoy için transfer açıklaması!
Talisca'dan Fenerbahçe yalanlaması Fenerbahçe Talisca'dan Fenerbahçe yalanlaması
Brad Friedel: 'Beşiktaş'tan komisyon almadım' Beşiktaş Brad Friedel: "Beşiktaş'tan komisyon almadım"
Alanyaspor, kupada rahat turladı Corendon Alanyaspor Alanyaspor, kupada rahat turladı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Guardiola: "Mourinho ile aynıyız"
2
Galatasaray'dan üç Türk yıldıza kanca!
3
Galatasaray'a 'Evet' demeye hazır!
4
Dursun Özbek'ten Osimhen'in bonservisi için açıklama
5
Serdal Adalı'dan Hüseyin Yücel'e sert tepki
6
Davinson Sanchez'e vize yok!
7
Kenan Yıldız'dan transfer kararı

SON HABERLER