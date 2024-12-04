Aile hekimleri, özlük hakları ve sağlıkta şiddet gibi sorunlara dikkat çekmek için 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında iş bırakma grevi düzenledi. Grev sürecinde aile sağlığı merkezlerinde hizmetler kapalı olacak. Peki, aile hekimleri neden grev yapıyor? Yeni yönetmenlik nedir?



AİLE HEKİMLERİ NE ZAMAN İŞ BAŞI YAPACAK?



Aile hekimlerinin iş bırakma grevi, 6 Kasım Cuma günü sona erecek. Bu nedenle hekimlerin 9 Aralık Pazartesi günü iş başı yapması bekleniyor.



AİLE HEKİMLERİ NEDEN GREVDE?



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplayan sağlık çalışanları Aile Hekimleri Yönetmeliği'ndeki performansa dayalı yeni sistemin geri çekilmesini istedi.



Greve giden aile hekimlerinin talepleri arasında sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi de yer alıyor. Hekimler yönetmeliğin sağlığın ticarileşmesine yol açabileceğine dikkat çekiyor.



Aile hekimlerinin eylemi 6 Aralık'a kadar devam edecek. Süreç boyunca hekimler her gün farklı bir noktada protesto düzenleyecek.

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